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Haberler Gündem Bir ateş de Malatya’ya düştü

Bir ateş de Malatya’ya düştü

24.4.2022

Bir ateş de Malatya’ya düştü

FIRAT Kalkanı bölgesinde yer alan Suriye'nin Mare kasabasındaki kontrol noktasında, Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG terör örgütü üyeleri tarafından önceki gün roketli saldırı yapıldı. Saldırıda roketatar isabet eden araçta bulunan özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı. Altunörs'ün şehadet haberi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren şehit yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit polis Altunörs'ün cenazesi dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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