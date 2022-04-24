CHP şantajcıya da sahip çıktı

Taciz ve tecavüzlerin bitmek bilmediği CHP'de yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dolandırıcılık suçundan tutuklanan CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl'ün, 2019'da Balıkesir Gençlik Kolları seçimlerinde rakibi Burçe Pektaş'a, "Elimde müstehcen görüntülerin var" diyerek şantaj yaptığı ortaya çıkmıştı. Şantaja maruz kalan Burçe Pektaş ilk kez Yeni Asır'a konuştu. CHP'li genç kadın, "3 defa İl Disiplin Kurulu'na dosya verdim, Genel Merkeze bildirdim ama kimse ilgilenmedi ve benim olayımı kapattılar" dedi.

DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği yapan Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. 7 ayrı suç kaydı da olduğu ortaya çıkan Karagöl ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Karagöl'ün Balıkesir'de kendisinin de aday olduğu 2019 Gençlik Kolları seçimlerinde rakibi Burçe Pektaş'ı, 'Elimde müstehcen görüntülerin var' şantajıyla adaylıktan çekilmeye zorladığı ortaya çıktı. Şantaja maruz kalan Pektaş, Karagöl'ü önce İl Disiplin Kurulu'na ardından Genel Merkez'e bildirdi. Pektaş defalarca Karagöl'ü şikâyet ettiğini, Disiplin Kurulu'na sevkini istediğini, parti yöneticilerinin ise, "Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez" diyerek geri gönderdiklerini anlattı.



GENEL MERKEZ PANİKLEDİ

Burçe Pektaş, defalarca yaptığı şikayetlere rağmen, İl Disiplin Kurulu'nun ve Genel Merkez'in olaya kulak asmayarak, şantajcıya sahip çıktığını belirtti. Genç kadın, "3 defa İl Disiplin Kurulu'na dosya verdim. Genel Merkeze bizzat giderek şikayet dilekçemi ilettim. Ama kimse ilgilenmedi ve olayı kapattılar. Ben de olayı yargıya taşıdım. Cem Karagöl, 4 Temmuz'da 'Tehdit ve şantaj' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. En ağır cezayı almasını istiyorum. Genel Merkez şu an panik halinde" diye konuştu.



BASINA YANSIDI İHRACI GÜNDEMDE

BURÇE Pektaş'ın tüm suçlamalarına rağmen parti içerisinde hakkında işlem yapılmayan Cem Karagöl'ün, dolandırıcılıktan tutuklanması ve şantaj olayının basına yansımasıyla CHP'den apar topar bir açıklama geldi.



Karagöl'ün MYK Üyeliği'nin düşürüldüğü ve görevden alındığı bildirildi. Balıkesir CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl'ün partiden de ihracının gündemde olduğunu kaydetti.



GÖRÜNTÜLER BANA AİT DEĞİL

İLK kez Yeni Asır'a konuşan Burçe Pektaş, şantajcı Karagöl ve CHP hakkında çarpıcı iddialarda bulundu: "2019 yılındaki Gençlik Kolları Başkanlığı seçimleri öncesi rakibi olduğum için Cem Karagöl, elinde görüntülerim olduğu yalanını etrafıma yaymış. Hatta en yakın arkadaşlarıma göstermiş. Daha sonra görüntülerin bana ait olmadığı ortaya çıktı. Amacı beni karalamak ve rezil etmekti."

İHSAN KARATAŞ