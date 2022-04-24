Cumhur İttifakı MHP’nin iftarında buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından verilen iftarda partililer ve İzmirliler bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen iftar etkinliğine ev sahibi MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Milletvekili Hasan Kalyoncu, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Bu sene Ramazan-ı Şerif'i olduğu gibi yaşamaya gayret ediyoruz. 2 yıl sonunda yeniden aynı masa etrafında bir arada olmanın mutluluğu yaşıyoruz" dedi. AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Dağ, "İşte 300 yıldan bu yana geriye giden Türkiye Cumhuriyeti'nin ileriye gitmesine fırsat veren bu ittifaktır" dedi. MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu ise, Cumhur İttifakı olarak tüm sorunların üzerine kararlıkla yürüdüklerini dile getirerek, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır" dedi.