En önemli motivasyon kaynağımız çocuklar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İlk tören, her yıl olduğu gibi Ankara'da Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Devlet erkanının katıldığı törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı. Millet Bahçesi, binlerce çocuğun rengarenk gösterilerine sahne oldu.

'EN İYİ ÖĞRETİCİ HAYATTIR'

Tüm Türkiye'nin ve çocukların bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kollarında uyumalıdır" dedi. Dünyayı ancak çocukların güzelleştirebileceğini ifade eden Erdoğan, "Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, sevecen olduğunu göreceğiz. Bugünün çocukları yarın hayatın farklı alanlarına söz sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sarılın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu günler geride kaldığına göre artık imkan olan her yerde temiz havayla, arkadaşlarınızla buluşun. Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin altyapısını güçlendirmekle kalmadık. Bu parkı açtığımız gün, bu Millet Bahçesi'ni açtığımız gün gerçekten çok mutluydum, şu anı o açılışta düşledim. Yeter ki siz isteyin. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.