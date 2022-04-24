Hakmehmet şehitleri bugün Iğdır’da anılacak

IĞDIR'IN merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermeniler tarafından katledilen şehitler bugün anılacak. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından bugün Hakmehmet köyüne ziyaret yapılarak şehitler anılacak. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal,"Her yıl Ermeniler 24 Nisan'da sözde soykırım yalanları ile dünya kamuoyunu kandırıyor. Asıl katliamı Ermeniler Doğu Anadolu bölgesinde yaparak 80 bin Türk'ü şehit etmiştir. Bunun en güzel ispatı da Tuzluca ilçesindeki Hakmehmet köyünde Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bilim adamlarının gözü önünde açılan mezarlardır. Bizler dernek olarak bütün halkımızı bugün saat 11.00'de Hakmehmet köyünde şehitlerimiz anmaya davet ediyoruz" dedi.