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Kara haber Samsun’a ulaştı

24.4.2022

Kara haber Samsun’a ulaştı

HAKKARİ-YÜKSEKOVA Dağ ve Komando Tugayı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çon, kaldırıldığı Çukurca Sahra Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Çon'un acı haberi, Samsun'un Havza ilçesi Kamlık Mahallesi'nde yaşayan babası Alpay ve annesi Hafize Çon'a yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. 4 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Çon'un cenazesi, Havza ilçesinin Kamlık Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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