Kırmızıda geçen kamyon dehşeti! Çarptığı otomobili hurdaya çevirdi

Yoldan geçen vatandaşlar, yere yığılan adamı kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, yere yığılan adama sağlık görevlilere gelene kadar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı adama kalp masajı yaptıktan sonra ambulansa aldı. Burada da müdahalelere devam eden görevliler, adamın hayatını kaybettiğini belirledi.