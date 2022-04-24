Pandemi nedeniyle aksayan kutlamalar bu yıl yeniden yapıldı

TÜRKİYE'NİN dört bir yanında çocuklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan bayramlarını 2 yıl aradan sonra yeniden doyasıya kutladı. İzmir'deki kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Öğrenciler İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çiçek verdi. Törende şiirlerin okunmasının ardından çeşitli ilkokul ve ortaokullardan öğrenciler gösteriler sundu. Orman yangınlarına dikkat çekilen gösteride öğrenciler siyah ve yeşil kumaş açtı. Türk bayrağını taşıyan 3 paramotor pilotu da İzmir Körfezi'nde gösteri yaptı. İzmir'deki bütün ilkokullarda da renkli gösterilerle çocuklar gün boyu eğlendi.

■ MERT ALPDÜNDAR