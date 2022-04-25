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Haberler Gündem Başkan Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Başkan Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Pençe Kilit ve Eren-Abluka operasyonlarının tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının geldiği son nokta değerlendirildi, arabuluculuk için atılacak adımlar konuşuldu. Kabine Toplantısında 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusu da yanıt buldu.

25.04.2022, 18:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022, 18:51

Başkan Erdoğan canlı yayında konuşuyor

CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

Artık sonuna doğru yaklaştığımız mübarek Ramazan ayında, bugünlerde içinde olduğumuz Kadir Gecenizi tebrik eidyorum. Rabbim'den milletimizi, tüm insanlığımızı affıyla bereketiyle kuşatmasını istiyorum.

Dünyanın dört bir yanındaki haksızlıkların sona ermesini istiyorum.

Hem daha çok çalışmak hem daha .çok şükretmek için sayısız sebebimizin olduğu bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu muhataralı dönemi her alanda yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmeye kararlıyız.

Salgın döneminde gelişmiş ülkelerin bile ne kadar hassas olduğunu gördük.

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