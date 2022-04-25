Başkan Erdoğan canlı yayında konuşuyor

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

Artık sonuna doğru yaklaştığımız mübarek Ramazan ayında, bugünlerde içinde olduğumuz Kadir Gecenizi tebrik eidyorum. Rabbim'den milletimizi, tüm insanlığımızı affıyla bereketiyle kuşatmasını istiyorum.

Dünyanın dört bir yanındaki haksızlıkların sona ermesini istiyorum.

Hem daha çok çalışmak hem daha .çok şükretmek için sayısız sebebimizin olduğu bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu muhataralı dönemi her alanda yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmeye kararlıyız.

Salgın döneminde gelişmiş ülkelerin bile ne kadar hassas olduğunu gördük.