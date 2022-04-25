Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zeleskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti. Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

BM GENEL SEKRETERİ BUGÜN ANKARA'YA GELİYOR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta ateşkes sağlanması ve barışın tesis edilmesi konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara, Moskova ve Kiev'de görüşmeler yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ilk durağı bugün Ankara olacak. Guterres'i, Başkan Erdoğan kabul edecek. Guterres daha sonra Rusya'ya geçecek. Guterres, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra 28 Nisan Perşembe günü de Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Guterres'in Ankara ziyaretinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması ve barışın sağlanmasına yönelik girişimleri anlatılacak.