Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yine yoğun bir gündemle toplanacak.

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konu olan bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu toplantıda ele alınacak. Toplantıda Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkileri ele anılacak. Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.