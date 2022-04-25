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Haberler Gündem CHP’li eski başkandan partililere sert eleştiri

CHP’li eski başkandan partililere sert eleştiri

25.4.2022

CHP’li eski başkandan partililere sert eleştiri

CHP'Lİ Karşıyaka Belediye eski Başkanı Cihan Türsen, partisinin 23 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı alternatif tören üzerinden sert bir çıkışta bulundu. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve CHP İl yönetiminin de yer aldığı törende çekilen toplu fotoğrafta partililerin oluşturduğu kalabalığın çok az olmasına dikkat çeken Türsen, "CHP örgütüne yapılan davete rağmen en kalabalık fotoğraf bu. 'Parti küçük olsun, bizim olsun' diyerek CHP'yi işgal edenler, Cumhuriyet'e hesap verecek" dedi.

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