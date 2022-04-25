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Haberler Gündem Erdoğan’dan 24 Nisan mesajı

Erdoğan’dan 24 Nisan mesajı

25.4.2022

Erdoğan’dan 24 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi. Vefat eden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ettiğini söyleyen Erdoğan mesajında, "Osmanlı İmparatorluğu'nun, Birinci Dünya Savaşı'na tekabül eden son yılları milyonlarca Osmanlı evladı için çok acılı bir dönem olmuştur. Bu ortak acıları, dini, etnik, kültürel hiçbir ayırım gözetmeden anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin, geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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