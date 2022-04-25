Odessa ve Luhansk’ta 16 sivil öldü

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sürerken, Rus ordusu sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Moldova sınırına yakın liman kenti Odessa, önceki gün Rus bombalarının hedefi oldu. Son açıklamaya göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkazdan 2 kişinin kurtarıldığını, 86 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Luhansk Valisi Sergey Gayday ise yaptığı açıklamada, "Luhansk, Rusya saldırıları altında. Saldırılar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, en az 7 ev ve 1 polis karakolu yıkıldı. Önceki gün Gorniy ve Zalatoy şehirlerine düzenlenen saldırılarda ise 6 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi ağır yaralandı. Popasna şehrinde birkaç gün önce düzenlenen saldırıda ise göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmişti" dedi.