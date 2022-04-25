Petrol rafinerisindeki patlamada en az 109 ölü

NİJERYA'NIN Rivers eyaletinde önceki gece yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 109 kişinin yanarak öldüğü açıklandı. Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, önceki gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını söyledi. Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 109 kişinin yanarak öldüğünü aktardı. Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.