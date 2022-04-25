Şehit yakınları ve gaziler HDP’li Paylan’ı istifaya çağırdı

Batman'da bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, yaptıkları basın açıklamasıyla meclise sözde 'Ermeni soykırımının' tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ı istifaya davet ederek sert tepki gösterdi. HDP'li vekilin yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirten şehit kardeşi Mutalip Çelik, "Buldukları her fırsatta PKK'lı teröristleri ve Ermenileri savunan Türkiye düşmanı sözde vekil Paylan'ı şiddetle kınıyoruz. Ermeni uşkalığı yapmanız kabul edilemez" diye konuştu.