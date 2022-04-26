AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Özgür Özel’e çok sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesine çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur." dedi.

Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez.



Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir.



Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 26, 2022

Çelik, "Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü, "Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.