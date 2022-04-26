Anayasa Mahkemesi 60 yaşında

BAŞKAN Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 60. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Anayasa Mahkemesi'ne gelişinde AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra törenin gerçekleştirileceği Yüce Divan Salonu'na geçerek programa iştirak etti. Törende konuşan AYM Başkanı Arslan, "Bireysel başvuruda iş yükünü radikal bir şekilde çözmenin yolu, bireysel başvurunun objektif etkisinin hayata geçirilmesidir. Daha açık bir ifadeyle ihlallerin kaynağını kurutmaktır. Bu da ancak AYM bir ihlal kararı verdikten sonra ihlale sebep olan kanun veya idari makamların kararları ya da yargı kararlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkündür" dedi.

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