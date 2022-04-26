Kahraman Mehmetçiğin nefesi enselerinde

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni'ne ait Taktik Komuta Yeri'ne giderek 'Pençe- Kilit Operasyonu'nu takip etti.

56 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

MEHMETÇİĞİN bugüne kadar önemli işler yaptığını aktaran Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız. 'Pençe- Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var. Artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Operasyonda kaçamayan teröristlerin mağara girişinde yakalandığı anlar askeri kameraya yansıdı.