KUDURDULAR!

Verilen kararın ardından HDP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde yaptıkları açıklamalarla hadlerini aştılar. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleriyle tepki çekti. Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" dedi. Özel'in bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, skandal sözlerle ilgili "Köpeğin duası kabul olmaz. Ant içmekle yazılan değişmez.", "Artık itlerle uğraşmıyoruz", "Hadi ordan hoşşşttt" şeklinde yorumlar yaptı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu da, dün akşam Özgür Özel gibi skandal ifadelere imza attı. Tanrıkulu, iktidara gelmeleri durumunda bu kararı veren hakimlerin hesap vereceğini iddia etti. CHP ve HDP'li milletvekillerinin açıklamalarının ardından adliye önünde "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları atıldı.

IZMIR BAROSU'NDAN SKANDAL ÇAGRI

İzmir Barosu da, üyelerine gönderdiği mesajla eylem çağrısında bulundu. Avukatlara gönderilen mesajda şu skandal ifadeler yer aldı: "Yargının içine düştüğü karanlıkla, geleceğimizi de karartmaya çalışıyorsunuz. Başaramayacaksınız! Hepimize umudu aşılayan Gezi'yi savunuyoruz. Gezi yargılamasından çıkan hukukun yüz karası kararı tanımıyoruz. Gezi direnişinin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırmak için meslektaşlarımızı 22.30'da Baro önüne davet ediyoruz." Öte yandan skandal çağrı, baro üyelerinin çoğunluğunda bir karşılık bulmadı. Toplanan 5-10 kişiye seslenen Başkan Özkan Yücel, bugün yapmak istedikleri eyleme her avukatın kolunda bir kişi ile katılmasını istediklerini söyledi.