Meclis’teki hainlere artık tahammül yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı'nın açıklamasını bu şekilde görüyor, tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulduğu için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden'ın bu tarihi gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye kalkıp da meydan okumasını bizim bağışlamamız mümkün değildir. Türk ve Ermeni halkları arasındaki düşmanlığı tahrik etmek için sergilenen bu riyakarlığın en büyük zararının Ermeni toplumunun gördüğü ve göreceği unutmamalıdır" dedi.

'AÇIK BİR İHANETTİR'

"Bu densizliğin, kendi ülkemizin meclisinde milli iradenin tecelligahı olan yüce kurumda sergilenmesini saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet olarak görüyoruz" diyen Erdoğan, "Geçmişte kimi zaman sözlü olarak ortaya konulan bu ihanetin kanun teklifi seviyesine yükseltilmiş olması, ister istemez bu alçakları kimlerin desteklediği sorusunu akıllara getirmektedir" diye konuştu. Erdoğan, "Biz de bunları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şeyden önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim artık tahammül edemiyor. Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de çok büyük kayıplar verilmiştir. HDP'nin onları katleden Ermeni çeteciliğinin borazanlığını yapmasının takdirini milletimize bırakıyoruz" dedi.

'NE İLE İZAH EDECEKSİNİZ'

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Boyu kadar tüfeği eline vermek suretiyle Kandil'e taşıyan bu teröristleri neyle izah edeceksiniz. Diyarbakır annelerinin, kaçırılan yavrularının o hüznünü neyle izah edeceksiniz. Utanmadan, sıkılmadan parlamentonun kürsüsünde hala kalkıp da diğer siyasi partileri suçlamaya kalkan bu müptezelleri neyle izah edeceksiniz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Boşnağıyla ve tüm unsurlarıyla bu milletin fertlerinin canına, namusuna kast eden vatan topraklarını kirleten herkesi ülkemizden, milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Meclis'teki ikinci büyük partinin arasında benzer hezeyanları dile getirenlere milletimiz sandıkta hesabını soracaktır."

'SIKINTILARIN HEPSİNİ ÇÖZECEGİZ'

HAYAT pahalılığının üstesinden gelineceğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığın da üstesinden geleceğiz. Terör örgütünün pençesinden kurtardık, çarşı pazarın ateşini de söndüreceğiz. İnsanımızın yüreğindeki sıkıntıların hepsini de çözeceğiz. Çünkü biz ülkeye, bu millete güveniyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. İçeride ve dışarıda da karşımızda neyin olduğunu, nasıl mücadele edip, sonuç alacağımızı gayet iyi biliyoruz" dedi.