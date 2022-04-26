Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Başkan Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi

ERDOĞAN, ZELENSKİY İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeden önce, geçtiğimiz gün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmüştü. Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, müzakere konusu kadar tahliyelere ilişkin konular da ele alınmıştı.

ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Ukrayna meselesini ele alacağını dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada duyurmuştu. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için yoğun çalışmalarının süreceğini de ifade etmişti.

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü