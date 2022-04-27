Barışa giden yol İstanbul sürecinden geçer

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye- Rusya ilişkilerinin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini vurguladı. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

ÜÇ ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİNDEN GÜVEN MEKTUBU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.