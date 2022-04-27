‘HDP Ermeni diasporasının çatlak sesidir paslı silahıdır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. "Sözde" Ermeni soykırımının tanınmasını isteyen HDP Milletvekili Garo Paylan'ın, Ermeni diasporanın bir ajanı olduğunu söyleyen Bahçeli, sözde Ermeni soykırımına yönelik kanun teklifi hazırlamanın, Türk ecdadına hakaret, hıyanet ve su katılmamış bir müfterilik olduğuna dikkat çekti.

'KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

BAHÇELİ, "Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına bir züldür. Bu kokuşmuş milletvekilinin kimden cesaret aldığı, kimlerle dayanışma içinde olduğu ayan beyan ortadadır" diye konuştu. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk milletini, insanlığa karşı en ağır suç olan "soykırım" suçu işlemiş ezik, lekeli ve yaralı bir millet konumuna düşürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. HDP, PKK'nın ve Ermeni diasporasının çatlak sesidir, paslı silahıdır, kirli tetikçisidir, kötürüm temincisidir ve Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir yakınlığı, hiçbir bağı, hiçbir alakası yoktur. HDP demek cinayet demektir, melanet demektir, ihanet demektir. Bu Asala hayranlarının, bu terör deposunun, bu bölücü ve yabancı odağın Türk siyasetinden silinip gideceği günler de inşallah çok yakındır." ■ BURAK ERDEM ÇELİK

'PKK İÇİN EMNİYETLİ HİÇBİR YER YOKTUR'

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın psikolojik bir yıkım içinde olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, "Türk milleti terörün belini kıracaktır, teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaklardır. PKK/YPG için emniyetli hiçbir yer yoktur. İnanıyor ve kahramanlarımıza güveniyorum ki, başta bu terörist Kalkan olmak üzere, terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir" dedi.