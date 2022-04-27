Kapalı mekanlarda maskelere elveda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını müjdeleyen Erdoğan, "Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması, vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. Bilim Kurulu, 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmesini, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları, özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir" diye konuştu.

DÜZENLİ TOPLANTI YOK

Erdoğan, "Salgının kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirildi. Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapılmasına ihtiyaç kalmadığı görüşüne varmıştır. Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

'KENDİ AŞISINI ÜRETEN 9 ÜLKEDEN BİRİYİZ'

SALGIN döneminde dünyada geliştirilen her yöntemin en hızlı şekilde ülkemize kazandırılarak mücadelenin ön plana çıkarıldığını söyleyen Erdoğan, "Yerli solunum cihazından tanı kitine, aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık. Bugün kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri konumundayız. Dünya genelinde 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya hiç de hayırla yad edilmeyecek yaklaşım sergilemiştir. Bu bencillik tarihin utanç sayfalarına kaydedilmiştir" diye konuştu.

■ ERDEM ANILAN