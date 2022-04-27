Pençe-Kilit bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu

IRAK'IN kuzeyindeki 'Pençe- Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin roketatarlı saldırısında 3 askerimiz şehit oldu, 2 asker yaralandı. 'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında Irak'ın kuzeyine intikal eden birliklere, saat 06.30 sıralarında teröristlerce gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda, Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan (21), Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz ve Sözleşmeli Er Fırat Canlı (24) şehit oldu.

Şehit Kalkan'ın acı haberi, Hatay, Canlı'nın acı haberi Kahramanmaraş, Korkmaz'ın şehadet haberi ise Zonguldak'ta yaşayan ailelerine verildi.