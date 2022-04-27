Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul Mushafı’nı Takdim ve Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk İslam sanatının en güzide eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alacağına inandığım eseri hazırlayan hocamızı tebrik ediyorum. İstanbul, ecdadın alimlere ve sanatkarlara gösterdiği ilgi, verdiği destek sayesinde asırlar boyunca doğudan ve batıdan gelen pek çok ilim ve sanat erbabına ev sahipliği yapmıştır.

GELENEĞİ OLAN SANATLARIMIZI YOZLAŞMAYA KARŞI KORUMAK MECBURİYETİNDEYİZ

Fatih Sultan Mehmet Han'dan günümüze İslam ve Türk coğrafyalarının kültür sanat merkezi olan İstanbul, bu alanlarda da dünyaya yön vermiştir. Hayatımızın her alanını ama özellikle de geleneği olan sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak mecburiyetindeyiz. Konu Kuran-ı Kerim ise burada assa, riya, kibir sözkonusu olamaz.

Hepimizin bildiği gibi Kuran-ı Kerim'in ilk emri 'oku' ayetidir. Oku ve yaz emri, insana bilmediğini öğretendir. İçeriğinden bağımsız olarak yazının kendisi öylesine kıymetlidir ki büyüklerimizin üzerinde yazı bulunan herhangi bir kağıdın ayaklar altında bulunmasına rıza göstermediğini hatırlıyoruz.

Medeniyetimiz, kültürümüz, her türüyle yazıyı işte böyle bir yere koymaktadır.

Tarihte farklı medeniyetlerin yükselişi ve düşüşüne şahitlik ediyoruz. Dünyanın son bir kaç asrına Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemek yanlış olmaz. Batı medeniyeti, dünyayı asıl sanatı, kültürü, sineması, müziği, sporu yani modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimi ile istila etmiştir. Mesela interneti, sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkdır. İçeriğini siz üretmiyor, dilini ve mesajını siz yönetmiyorsunuz hak ve kolaylık olarak gördüğünüz şey kısa sürede gönüllü olarak sizi esir alan bir silaha dönüşür.

DÜNYA YENİDEN IRKÇILIĞIN, İSLAM DÜŞMANLIĞININ YÜKSELİŞE GEÇTİĞİ BİR DÖNEME GEÇTİ

Geçmişten ders çıkarmayan dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının yükselişe geçtiği bir döneme geçti. Avrupa'da ırkçı partilerin iktidara ortak alma desteklerine ulaşmaları üzüntü verici bir tablodur. Elbette haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz.

Devletimizi güçlendirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Asıl mesafe kat etmemiz gerkeen yumuşak güç alanlarını medyayı, sporu, akademiyi ihmal etmeyeceğiz. Mimarimizi yeni bir yorumla yeniden ihya ettik. TV dizilerinden müziğe kadar geniş bir alanda özgün içeriklerimizle şimdi dünyaya açıldık."