Türkiye affetmeyecek herkes haddini bilecek

TERÖR ve Güvenlik Uzmanı Erhan Çalışkan, Gezi Parkı Ana Davası'nın karar duruşmasında Osman Kavala'nın aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Türkiye'yi bölmek isteyenlere 'Haddinizi bilin' uyarısı olduğunu söyledi.

'PLANLARI TUTMAYACAK'

Kararın ardından bazı kesimlerin çığırtkanlık yapmaya başladığına dikkat çeken Çalışkan, "Bu kararla, ülkeyi bölmek isteyenler en güzel cevabı aldı. Bu saatten sonra kimse Gezi kalkışması gibi bir kalkışmaya katılamaz" dedi. ABD ve Avrupa'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Kavala konusunda sert bir açıklama yapamayacağını söyleyen Erhan Çalışkan, "Şu anda karara saygılı gibi görünmek zorundalar. Onların B planı, Türkiye ve Erdoğan'ı karşılarına almadan sessizce beklemek ve seçimde Erdoğan hükümetini devirip bu sorunları çözmek. Ama planları tutmayacak. Türkiye bu saatten sonra kimseye diz çökmeyecek" dedi.

"DERS NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

TV sunucusu Şirin Payzın'ın "Osman Kavala davasında Almanya'nın tepkisinin yetersiz olduğu ve hükümete baskı yapılması gerektiği" konusundaki açıklamasına şaşırmadığını söyleyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise, "Almanya'nın Kavala kararına gösterdiği tepkiyi hafif bulan Payzın gezilecek yeri kalmadığı için Kavala'nın derdine düştü. Bu karar herkese ders olacak bir karar. Bu karar sonrası herkes bilmeli, başaramayacaklar, bölemeyecekler. Avrupa'ya yaptırım çağrısında bulunanlar yavaş olun. Bu saatten sonra güçlü lider ve güçlü Türkiye var. Eski Türkiye yok" dedi. ■ FATİH ŞENDİL

ABD VE ALMANYA'DAN 'SERBEST BIRAKIN' ÇAĞRISI

MESELE Türkiye'yi karıştırmak olunca hiç vakit kaybetmeyen ülkeler bu kez de mahkemenin verdiği Gezi Parkı kararı ile ilgili yaptıkları yorumlarla hadlerini aştı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını" söyledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'yi Osman Kavala'yı serbest bırakmaya davet ediyoruz. Türkiye'de sivil toplumun, medyanın, siyaset ve ekonomi alanındaki liderlerin yargı tarafından taciz edilmesinden büyük endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Osman Kavala'nın "Derhal tahliye edilmesi gerektiğini" ifade ederek Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce bu yönde verdiği karara uyması gerektiğini söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZI KİMSE TEHDİT EDEMEZ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davası kararının ardından Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyerek, "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir" dedi.