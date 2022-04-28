  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha!

Başkan Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Telefonda gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Ayrıca Putin, Rus Pilot ile ABD'li Deniz Piyadesinin takasına yardımcı olan Türkiye'ye teşekkür etti.

28.04.2022, 14:02 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022, 14:11

Başkan Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

PUTİN'DEN TAKAS TEŞEKKÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

ARABULUCULUK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Başkan Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti.

Mili İstihbarat Teşkilatının takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Başkan Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini; bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA