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'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 588 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

29.04.2022, 09:41

’Eren Abluka-8 Operasyonu’ başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta 'Eren Abluka-8 (Muş-Kartavin) Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 588 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

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