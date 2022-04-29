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Suudi Arabistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi

Son dakika... Suudi Arabistan ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmî törenle karşılandıktan sonra bir dizi görüşme ve iki günlük seyahati kapsamında Kabe'ye de giderek umre ziyaretini gerçekleştirdi.

29.04.2022, 08:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 08:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi. Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.

Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğraf paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Umreniz mebrur olsun" ifadelerini kullandı.

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