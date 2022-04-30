Başkan Erdoğan’dan çok önemli mesajlar

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın İftar Programı'na katılan Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefine ulaşacaklarını söyledi. Erdoğan "AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Kardeşliğin bereketi içerisinde geçen bu yılki Ramazan ayını teşkılatların çok iyi geçirmesinden mutluluk duyuyorum.

2023 HEDEFİ İÇİN DİNLENMEDEN ÇALIŞACAĞIZ

Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'da hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir.

Salgının gölgesinde geçen iki yılın ardından bu yıl camilerin dolduğu, gönüllerin şenlendiği bir Ramazan ayı yaşadık.

Hamdolsun şu anda 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda.

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız.

AK Parti'de görev üstlenmek milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir.

AK Parti, 20 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarılarımızı geceli gündüzlü çalışarak eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Milletimiz bu donanıma sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor. Bize düşen bu güvene layık olan gayreti ortaya koymaktır. Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

Vizyonumuzla 2053'ü de 2071'i de biz şekillendireceğiz.

KILIÇDAROĞLU ZİHİNSEL KARANLIK YAŞIYOR

Bay Kemal zihinsel bir karanlık yaşıyor. Akıllı sayaçlarla kim karanlıkta kim aydınlıkta bundan da bihaber.

Ülkemizin bugünkü sorunlarını da çözeceğiz.

Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı.

İkinci mesajı da önemliydi. Kavga etmek için geldiğini söyledi. İzahı olmayan zırvalar asıl niyetiniz gizlemeye yetmiyor. Temsilcisi olduğu zihniyetin eskiden beri ömrü kavgayla geçmiştir. Milletimizin inancı kültürüyle kavgayla geçmiştir. Koalisyonlar döneminde ülkenin huzuruyla sosyal barışıyla kavga etmiştir.