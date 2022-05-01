Enflasyonu tek haneye biz indirdik yine indireceğiz

Türkiye ile Suudi Arabistan'daki normalleşme süreci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye yaptığı resmi ziyaretle yeni bir döneme girdi. Erdoğan, Cidde dönüşü uçakta değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadele konusunda açıklama yapan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon sadece bizde değil küresel ekonomideki bozulmaların etkisiyle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde bir mesele. Bir de dönemsel etkiler söz konusu. Bu sorunun vatandaşlarımız açısından oluşturduğu sıkıntıların giderilmesi için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içindeyiz. Halkımız müsterih olsun, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir. Mayıs'tan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Enflasyonu daha önce tek haneye biz düşürdük, yine biz düşüreceğiz." '

YARGI GEREĞİNİ YAPACAKTIR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teröristlere neden mali imkanlar sağladığını açıklaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Seçim öncesi, PKK'nın uzantısı konumundaki partiye verilen sözler var. Bundan sonraki süreçte yargı gereğini yapacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Devletin kurumları içerisinde teröristlerin iş bulması ve belli makamları elde etmeleri asla kabul edilemez. Bir taraftan günahsız birçok insanı kapının önüne koyacaksınız, öbür taraftan da boşalan yerlere bu teröristleri alıp yerleştireceksiniz" diye konuştu.

TERÖRE SAHİP ÇIKAN MUHALEFET

Türkiye'de muhalefetin hiçbir zaman yapıcı olmadığını, olumsuzluklar üzerine bina edildiğini söyleyen Erdoğan, "Mevcut muhalefetten ülkenin geleceği için olumlu bir yaklaşım beklemeyin. Ortaya ne koyarsanız koyun; bu aktır, beyazdır ama onlar buna siyah demekle mükellef. Ülkeyi yıkmaya çalışan teröristlere sahip çıkan bir muhalefet olur mu? Ne kadar başarılı olursak olalım, her zaman bu işin başarısız olduğunu ileri sürecekler. Onlar bunu üretsinler. Biz başarıyla sürdürdüğümüz dış politikamızı kararlılıkla devam ettireceğiz" diye konuştu.

'TWİTTER CIVITIR'

SOSYAL medyaya pek olumlu bakmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Ama sosyal medyayı bir kenara atmamız da mümkün değil. Onun için de gerekli olan yasal düzenleme için çalışıyoruz. Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter'daki olumsuzluklar meşrulaşmaz. Daha önce de 'Twitter cıvıtır' diye söylüyordum. Sosyal medya olumsuzlukların, yalanın, yanlışın, her türlü fitnenin, fücurun olduğu bir yapı. Dezenformasyonla mücadele etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağız" diye konuştu.

SURİYE'DE HEDEF 100 BİN BRİKET EV

ERDOĞAN, "Suriye halkıyla dayanışma halindeyiz. Onlarla oralarda müşterek adımları atacağız. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye olarak inşa ettiğimiz briket evlerle halkın gönlünü ciddi manada kazanıyoruz. Bir hedefimiz var; Türkiye'den oraya gidenleri veya Suriye'nin içinde o konutlara yerleşenleri önce oralarda iskan ettirelim, sonra da kendi evlerine geçmelerini sağlayalım. Şu an itibarıyla 60 bin civarında konutu bitirdik, hedefimiz ilk etapta 100 bin briket ev yapmak" dedi.