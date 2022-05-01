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Haberler Gündem İzmir'de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı

İzmir'de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

01.05.2022, 20:50

İzmir’de DAEŞ operasyonuna 10 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir evde, Suriye'de DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin olduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda 16 evde bulunan 16 kişiden 10 şüpheli gözaltına alındı. DAEŞ ile ilgilerinin bulunmadığı ancak yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Gözaltındaki şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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