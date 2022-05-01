Rothschild ailesi Başkan Erdoğan’ı takip ediyor

Dünyanın 300 yıldır ekonomik kılcal damarlarını kontrol eden ve DOLARIN arkasındaki 8 ailenin önderi Rothschilds ailesinin meşhur dergisi The Economist'te, "Türkiye, Afrika'ya büyük bir diplomatik ve kurumsal hamle yapıyor" başlıklı bir analiz yer aldı. Analizde, "Türkiye Afrika'ya mühendisler gönderirken, aynı zamanda silahlar ve askerler de gönderiyor" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin-Afrika ilişkileri Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya STRATEJİK ANALİZ MERKEZLERİNDE masaya yatırılıyor, basının yazılarına konu oluyor.

HASTANEYE ADI VERİLDİ

Türkiye'nin Afrika'daki jeopolitik- jeoekonomik hamlelerini bu sefer DÜNYANIN EN ETKİLİ YAHUDİ BARONU ROTHSCHILDS AİLESİNİN

THE ECONOMIST DERGİSİ analiz etti.

Piotr Zalewski'nin kaleme aldığı analizin öne çıkanları şöyle: "Somali, Erdoğan'ın pazar, kaynak ve diplomatik etki arayışı içinde Afrika'ya yaptığı geniş çaplı girişimin çarpıcı bir örneği. Sadece 20 yıl önce Türkiye, Afrika'ya çok az ilgi duyuyordu. Dönüm noktası 2011 yılı oldu. Erdoğan, Türk iş insanları, yardım görevlileri ve Müslüman hayır kurumlarıyla birlikte Somali'yi ziyaret etti. Yaklaşık 20 yıldır Afrikalı olmayan bir liderin ilk ziyareti, kıta çapında daha derin bağların başlangıcı oldu. Somali'nin başkenti Mogadişu'daki hastaneye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi. 47 yoğun bakım yatağı var, ülkedeki diğer hastanelerden daha fazla, ancak Covid-19 hastalarını tedavi etmiyor. Yönetici Asir Eraslan, 'Covid-19 hastalarına baksaydık onları izole etmemiz gerekirdi ve bombalar sonucu yaralanan hastalara yerimiz kalmayabilirdi' dedi. Bir Türk firması limanı yenilemiş ve işletiyor. Bir diğer Türk şirketi ise bir oteli işletiyor, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'a her gün seferi var. Türk firmaları, şehrin ana yollarını ve parlamento binasını onardı. En büyük yabancı askeri üssünde Türk subayları, 5 binden fazla Somalili asker ve polis komandosunu eğitti ve donattı. Türkiye'nin Somali'de 2009'da Afrika'da sadece bir düzine diplomatik misyonu vardı, şimdi 43. THY 2004'te 4 Afrika şehrine uçuyordu, şu anda 40'tan fazla şehre uçuyor. Türkiye ayrıca en son Nijerya, Senegal ve Togo olmak üzere birçok Afrika ülkesiyle askeri anlaşmalar imzaladı."

CFR DE TAKİPTE...

Geçen haftalarda Derin Amerika'nın sesi olarak tanınan Foreign Policy dergisi Başkan Erdoğan'ın Afrika hamlelerini geniş boyutlu analiz etti. (NOT: Derin Amerika olarak bilinen ABD Dış İlişkiler Konseyi, CFR, Amerikan dolarını basan FED'in arkasındaki dünyanın en zengin 8 ailesinin en büyükleri Rockfeller ve Rothschild ailelerinin kontrol ettiği derin platformdur.) CFR'nın FOREINGN AFFAIRS DERGİSİ Afrika ile Türkiye arasında gelişen ilişkileri mercek altına alıyor, gelişmeleri "TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE NÜFUZU ARTIYOR" başlığıyla değerlendiriyor.

'ABD İÇİN DIŞ POLİTİKA SORUNU'

Makalede, 'Türkiye'nin Afrika'da daha fazla nüfuz sahibi olması halinde, çok sayıda üst düzey katılımcının varlığı ABD için bir dış politika sorunu olarak görülebilir' denildi. Türkiye'nin, 2019'da Libya iç savaşına müdahalesinden bu yana Afrika'da alanını istikrarlı bir şekilde genişlettiği, kıtadaki yatırımları arasında Gana'da bir cami, Senegal'de bir olimpik havuz ve Somali'de 10 bin yerel askerin eğitildiği bir askeri üs bulunduğu hatırlatıldı.

CORRIERE DELLA SERA

Geçen ay İtalya'nın önde gelen basın organlarından Corriere della Sera'da yayınlanan makalede, Türkiye'nin Afrika'nın tahtına oturduğu ifade edilirken, 'Erdoğan İkinci dünyayı yani Afrika'yı yönetmek istiyor' deniliyor. Başkan Erdoğan'ın Afrika ile muazzam bir bağlantı kurduğu belirtilirken, özellikle 'Türk Sİ- HA'larına olan ilgi doruğa ulaştı!' vurgusu dikkatleri çekiyordu.

SONUÇ

21. yüzyılın yükselen yıldızı olacak Afrika'da Başkan Erdoğan tahta otururken, Ankara- Afrika ilişkilerinin sayısını ve kalitesini artırırken dünya ekonomisini 300 yıldır kontrol eden Rothschild ailesi Başkan Erdoğan'ı adım adım takip ediyor.