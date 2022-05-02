1000 kişilik gösteri ile Çin füzelerini sergilediler

Sırbistan, "Kalkan 2022" programı kapsamında Çin füzelerini ve yeni silahlarını tanıttı. Sırbistan, yeni Çin füzeleri ile Rusya ve Batı'dan satın aldığı diğer askeri teçhizatı görücüye çıkardı. Sırp ordusundan 1000'den fazla askerin katıldığı ve 300'den fazla silahın yer aldığı "Kalkan 2022" programında, Sırp ordusu, yeteneklerini sergiledi. Başkent Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri havaalanında düzenlenen programda Çin insansız hava araçları, Rus MiG-29 savaş uçakları, Çin ve Fransız füzeleri tanıtıldı.