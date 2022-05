Başkan Erdoğan Ramazan ve İşçi Bayramı’nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" sözleriyle tebrik etti. Erdoğan, bir tarafta ramazanı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta da insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşma sevincinin kalpleri doldurduğunu söyledi.

BİRLİK VE BERABERKLİK VURGUSU

Milleti sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için Allah'a hamdeden Erdoğan, bayramların birlik ve beraberliğin güçlendiği, ezelden ebede giden kardeşliğin yenilendiği müstesna günler olduğunu vurguladı. Rabb'in gönülleri yumuşattığı bu özel günlerin aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsat olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bayram vesilesiyle annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Bayram sevincini yaşarken aynı vatan toprağını paylaştığımız hastaları, muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülkemize sığınan mazlumları lütfen unutmayalım" diye konuştu.

'HER ZORLUĞU BERABER AŞACAĞIZ'

"Milletimizin tüm fertlerinden bu Ramazan Bayramı'nı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı, helalleştiği bir büyük kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bunu başardığımızda, aramızdaki dostluk ve kardeşliği güçlendirdiğimizde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Mevla'dan içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, ufkunu aydınlatmasını niyaz ediyorum. Pençe-Kilit Harekatı başta olmak üzere bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla" dedi.

'İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİ EZDİRMEYECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla da bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik, bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı sürdürdük. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.

'KAYIPLARI KISA SÜREDE TELAFİ EDECEĞİZ

BAŞKAN Erdoğan, Ramazan ayının son iftarında işçilerle bir araya geldi. Tershane işçileri ve TÜRKİŞ sendikasının temsilcileriyle yapılan iftar programında konuşan Erdoğan, "Ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük bir tatminsizlik bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz. Elleriniz ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.