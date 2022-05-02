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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

02.05.2022, 09:57

Emine Erdoğan’dan bayram mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AİLE OLMANIN DEĞERİNİ BİLELİM
Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabın yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor; tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." açıklamalarına yer verdi.

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