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Haberler Gündem Evlat nöbetindeki anne: Ne olur dön gel artık

Evlat nöbetindeki anne: Ne olur dön gel artık

2.5.2022

Evlat nöbetindeki anne: Ne olur dön gel artık

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 971. gününde de devam ediyor. Aileler evlatlarına seslenerek 'teslim ol' çağrısı yaptı. Kars'tan oğlu Faruk için Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk'un 8 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, "Bayram bize yok, sen ne zaman gelirsen ben o zaman bayramı görürüm. Ne olur dön gel artık" dedi.

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