  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Hunan’da çöken binadaki 39 kişiden hala haber yok

Hunan’da çöken binadaki 39 kişiden hala haber yok

2.5.2022

Hunan’da çöken binadaki 39 kişiden hala haber yok

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde 6 katlı binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kurtarma ekipleri önceki gün çöken binadan şimdiye kadar 5 kişiyi çıkarmayı başarırken içeride mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Binada bulunduğu bilinen 39 kişiden ise haber alınamıyor. Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA