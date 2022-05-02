İzmir’deki şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

İzmir'deki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliğe ziyarette bulundu. Kadifekale Hava Şehitliği'ni sabah saatlerinden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti. Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta bayram şekeri dağıttı. Şehit yakınları, "Burası bizim ikinci evimiz. Her zaman geliyoruz. Özlüyoruz. Onlar bizi bekliyor, biz onları bekliyoruz. Kavuşuruz inşallah bir gün" dedi.