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Haberler Gündem Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşını küreselleştirebilir

Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşını küreselleştirebilir

2.5.2022

Joe Biden Rusya-Ukrayna savaşını küreselleştirebilir

ABD basınında Başkan Joe Biden'ın savaş stratejisini değerlendiren bir makale yayınlandı. Michael Hirsh imzalı makalede, "Biden'ın Rusya'yı zayıflatma stratejisinin Ukrayna savaşını küresel bir savaşa dönüştürüyor olabileceği" ifade edildi. Yazıda Biden'ın başlarda NATO ve ABD'yi direkt olarak çatışmaya sokmamak için temkinli davrandığı, ancak son dönemde Rusya'ya karşı daha sert bir tavır sergilediği belirtildi. Ayrıca Biden'ın, Washington'un Moskova ile nükleer bir savaştan kaçınılmasına yönelik politikayı arka plana itmiş olabileceği endişesine yer verildi.

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