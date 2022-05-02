Şehit düşen askerler sonsuzluğa uğurlandı

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, uçakla kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit oldu. Akdeniz'in şehadet haberi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki ailesine bildirildi. Şehidin babaevi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Akdeniz'in cenazesi, Hamzalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Samsunlu Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Uzun'un cenazesi de dün Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.