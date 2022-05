Türk gazeteciler ölümden döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 68'inci günü geride kalırken, bölgedeki çatışmalar devam ediyor. 41 gündür Ukrayna'da savaşı aralıksız takip eden A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman arkadaşı Şükrü Can Çankaya, Rusların yakıp yıktıkları bölgelerde görev yaparken bubi tuzaklı bombalı saldırıdan son anda kurtuldular.

SON ANDA FARK ETTİLER

YENİ Asır'a çok önemli açıklamalarda bulunan Mert Hacıalioğlu, "Savaşın olduğu diğer tüm coğrafyalarda olduğu gibi insanlık onurunu ayaklar altına alacak her türlü şey Ukrayna'da da yaşandı. Kan, acı ve gözyaşı gördüğümüz tek şeydi. Her yerde dram var. Görev gereği Yasnohorodka'da Ruslar tarafından kullanılmış ve büyük oranda yanmış müstakil bir eve girdik. Kameraman arkadaşım Şükrü Can Çankaya detay görüntüler almaya başladı. Ben de evin bahçesindeki arazide keşif yapıyordum. Bir anda Şükrü Can Çankaya, 'Kaç tuzak' diye bağırıp koşmaya başladı" dedi.

Olayın stresini atlattıktan sonra evin bahçesine geri döndüklerini söyleyen Hacıalioğlu, "Tuzağı inceledik. Ruslar bulabildikleri bir iple kapıyı bubi tuzağı denilen yöntemle tuzaklamıştı. Daha ince bir ip yada misina teli olsaydı belki fark etmek güç olabilirdi. Ancak kameraman arkadaşımla daha önce TSK'nın operasyonlarını takip ettiğimiz için bu ve benzeri tuzaklara karşı tecrübeliydik. Bu tecrübe sayesinde bombadan son anda kurtulduk" diye konuştu. Kameraman Şükrü Can Çankaya ise, "Fark etmeseydik büyük bir facia yaşanacaktı. Son anda Mert'i uyardım, 'kaç burası tuzakla dolu' diye, kendimizi zor attık. Olaydan bir saat kadar sonra eşim Kübra Çankaya arayıp 'Müjdemi isterim' dedikten sonra çocuğumuzun cinsiyetinin belli olduğunu ve erkek babası olacağımı söyledi. Çok değişik bir duygu. Gözyaşlarımı tutamadım" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL