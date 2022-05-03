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Başkan Vekili Pehlivan’dan kısa filmli kutlama

3.5.2022

Başkan Vekili Pehlivan’dan kısa filmli kutlama

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'dan sıra dışı bir bayram kutlaması geldi. Sosyal medya hesaplarından akşam saatlerinde yayınlanan "Ramazan Bayramı" adlı kısa film Menemen'in tarihi mekanlarında çekildi. Bir kız çocuğunun yeni ayakkabılarını bayram sabahı sevinç ve heyecan içinde giymesiyle başlayan filmde yaklaşık 600 yıl önce yapılan Mühürlü Sultan Türbesi ve cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana ayakta kalmış Kubbeli Bakkal'ın 3'üncü kuşak temsilcisi Ali Haydar Ayla da yer aldı. Pehlivan bayram mesajında, "Ne mutlu ki bu bayram daha iyi durumdayız. Sadece sevdiklerimizle kucaklaşmıyor aynı zamanda birbirimizin yüreğine de dokunuyoruz. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde nice bayramlara" dedi.

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