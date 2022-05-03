‘Ekonomideki dalgalanmayla baş etmenin formülü bizde’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, pandeminin Kaldı ki başta Cumhurbaşkanımız ve devletimizin aldığı tedbirlerle çok yol kat edildi. Hedefimiz değişmemiştir, yolumuzdan sapmış Kısa film, Taşhan Çarşısı'nda Başkan Vekili Pehlivan'ın çocuklarla ve vatandaşlarla kucaklaşması ile son buldu. nin gölgesinde geçen iki Ramazan Ayı'nın ardından paylaşmanın ve kucaklaşmanın sıcaklığını yaşamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Ramazan ayının sabrın sonunun selamet olduğunu hatırlatan bir ay olduğunu ifade eden Sürekli, "Şüphe ve telaşa mahal yok. 20 yıldır, nasıl her sorunu çözdüysek son dönemin karşımıza çıkardığı problemleri de öyle aştık, aşacağız. Salgınla nasıl baş ettiysek; ekonomideki dalgalanmalarla baş etmenin formülünü de biliyoruz. mış değiliz. Hiç durmadık, durmayacağız. Yeni hizmet, eser ve yatırımlarımızla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda büyük adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.