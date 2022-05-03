İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasının arkasındaki plan

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, 1 Mayıs İşçi Bayram'ında İsveç'teki camilerin önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu dünyanın her kesiminden büyük tepki çekti. Paludan'ın defalarca gerçekleştirdiği bu provokasyonu Yeni Asır'a değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanları Erhan Çalışkan ve Coşkun Başbuğ, 'üst akıl' vurgusu yaptı.

"MAŞA OLDUĞU ÇOK BELLİ"

Paludan'ın tek başına karar verecek tipte bir kişiliğe sahip olmadığını dile getiren Erhan Çalışkan, "Bu olay üst aklın bir planı. Bu kişinin bir maşa olduğu çok belli. Asıl amaçları, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların milliyetçilik duygularına oynayarak, onları sokağa dökmek. İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldüğünü hatırlatırım. İnaniyorum ki, bu sözde siyasetçi maşa da hakettiği bir cezayı bulacaktır. O da öyle bir kazaya kurban giderse hiç şaşırmam" diye konuştu.

"TALİMAT ALIP UYGULUYOR"

Aşırı sağcı Danimarklı siyasetçinin bir piyon olduğunu ve hayata geçirmeye çalıştığı provokatif eylemler için polisten izin alamamasına rağmen bildiğini okuduğunu dile getiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise, "Kendi başına bunu yapacak kapasitede biri değil. Tek amacı belli, özellikle yurt dışındaki ve avrupadaki Müslümanları kışkırtmak, sokağa dökmek. Tek derdi bu. Aldığı talimatı eksiksiz bir şekilde uyguluyor" ifadelerini kullandı.

■ FATİH ŞENDİL