Lagos’ta 3 katlı bina çöktü: 8 ölü 23 yaralı

NİJERYA'NIN Lagos eyaletinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ebute-Meta bölgesine 3 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti. Farinloye, enkaz altında kalan 8 kişinin cesedine ulaşıldığını, 23 kişinin hafif yaralı kurtarıldığını bildirdi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Farinloye, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.