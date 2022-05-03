Maske ve mesafesiz bayram namazı coşkusu

Türkiye'de korona virüs nedeniyle 2 yıldır kısıtlamalar altında mesafeli yapılan bayram kutlamaları, yeniden eskiye döndü. Yurt genelinde bayram namazlarıyla başlayan kutlama coşkusu gün boyu sürdü. İzmir'de de vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri de Bornova'da bulunan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi oldu. Genç, yaşlı çok sayıda vatandaş cami içerisinde birlikte saf tuttu. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Sivil Toplum Platformu Başkanı Ali Mamak da namazın ardından cami külliyesinde bir araya gelerek bayramlaştı.