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Haberler Gündem Mescid-i Aksa’da 200 bin kişiyle bayram namazı

Mescid-i Aksa’da 200 bin kişiyle bayram namazı

3.5.2022

Mescid-i Aksa’da 200 bin kişiyle bayram namazı

İŞGAL altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Bayramının ilk saatleri şenlik havasında renkli görüntülerle başladı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Mescid- i Aksa'ya bayram namazı için yaklaşık 200 bin kişi geldi. Yollarda hem araç hem de insan trafiği oluştu. Eski Şehir bölgesinin kapılarında kalabalığın ilerlemesini bekleyenler tekbir getirdi. İsrail polisinin çevrede normal zamanlara göre varlığını azalttığı görüldü.

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